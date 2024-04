Napoli, la richiesta di Conte a De Laurentiis: la cifra spiazza tutti!

Le ultime sulle trattativa tra il Napoli di Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte, ex allenatore di Juve e Inter

L’edizione odierna de La Repubblica fa il punto sulla trattativa tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. L’allenatore avrebbe infatti chiesto al Napoli un ingaggio da oltre 10 milioni di euro netti a stagione per tre anni.

Gli azzurri si sono fermati al momento a 8 più bonus, ma i contatti sono frenetici per cercare di trovare un accordo. Oltre alla parte economica si sta discutendo infatti anche su quella tecnica, con Conte che vorrebbe delle garanzie in caso di addii importanti come quello di Osimhen.