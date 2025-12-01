Napoli, Conte migliore allenatore della stagione 24/25: «Abbiamo fatto veramente qualcosa di bello e inaspettato»

Napoli, Conte: «Abbiamo fatto veramente qualcosa di bello e inaspettato. Settimana di ‘pausa’? In Inghilterra è un’abitudine»

Dopo il successo contro la Roma guidata da Gian Piero Gasperini, Antonio Conte è tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport durante il Gran Galà del Calcio 2025.

La sconfitta di Bologna aveva fatto scattare più di un campanello d’allarme, ma la pausa per le nazionali e una settimana di lavoro hanno permesso all’allenatore azzurro di ritrovare la formula giusta per rilanciare la squadra. Le sue parole:

PASSATA STAGIONE – «Abbiamo fatto veramente qualcosa di bello e inaspettato, anche per noi stessi. Abbiamo iniziato a crederci strada facendo, cercando trovare delle convinzioni e fiducia. I ragazzi sono stati straordinari per abnegazione, per spirito e volontà. Hanno fatto qualcosa di bello e speciale»

STAGIONE IN CORSO – «Sicuramente quest’anno sarà un campionato moto combattuto, perché comunque ci sono tante squadre forti, ci sono tanti impegni per tutti quanti. È difficile dopo 13 giornate stilare una classifica, infatti siamk tutti lì nel giro di pochissimi punti. Il nostro obiettivo è cercare di difendere lo Scudetto nel miglior modo possibile, sapendo che sarà molto difficile perché ci sono squadre attrezzate e forti, che anche loro vogliono scrivere la storia»

SULLA SETTIMANA DI ‘PAUSA’ – «In Inghilterra è un’abitudine che il club ti imponga di stare a casa 7 giorni e lasciare la squadra allo staff. Quando giochi le coppe c’è tanta tensione e pressione, devi preparare le partite ogni 3 giorni. C’è un dispendio di energie fisico e mentale importante. È un’abitudine che sarebbe bello portare anche in Italia, dai spazio allo staff e la possibilità di stare con la famiglia e ricaricarti»

