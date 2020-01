Napoli, la crisi non si ferma: sono 17 i punti in meno rispetto allo scorso anno

Napoli, un’altra sconfitta, la terza consecutiva al San Paolo, per gli azzurri di Gattuso che hanno 17 punti in meno rispetto allo scorso anno

Continua e sembra non fermarsi più la crisi che quest’anno sta vivendo il Napoli. Nonostante il cambio in panchina con il passaggio da Ancelotti a Gattuso gli azzurri non riescono a risalire la china.

Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti il Napoli ha ben 17 punti in meno rispetto allo scorso anno e non vince in casa dal 19 ottobre. Numeri da spavento per quella che quest’anno sarebbe dovuta essere l’antagonista numero uno della Juventus.