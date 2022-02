Napoli, De Giovanni: «Osimhen è unico. A Insigne l’Oscar alla carriera»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha parlato della stagione del Napoli di Spalletti

Maurizio De Giovanni, scrittore e grandissimo tifoso del Napoli, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dando gli Oscar agli azzurri.

OSIMHEN – «Victor Osimhen, anche perché, se vince lui, vince al 99% anche il Napoli. Ma non merita la statuetta per la capacità realizzativa, ma per l’unicità. Ha caratteristiche che nessun giocatore di Serie A possiede. Sarebbe un attore alla Will Smith per quell’aria scanzonata e allegra, per quella follia perfino un po’ autolesionista che solo i grandi ottimisti hanno».

INSIGNE – «Quello alla carriera per ciò che ha dato in questi anni. La fine del film condizionerà il ricordo ma, comunque finisca, sarà ricordato come uno dei più grandi giocatori napoletani di sempre».

DE LAURENTIIS – «Aurelio De Laurentiis è un validissimo imprenditore e non è solo il risultato sportivo a guidare la sua gestione societaria. Neanche un eventuale meraviglioso coronamento della sua presidenza con lo scudetto, cambierebbe questo presupposto».