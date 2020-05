Napoli, De Luca riapre Castel Volturno: «Ok ad allenamenti in sicurezza»

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca riapre Castel Volturno: allenamenti possibili per il Napoli

Il Napoli potrà allenarsi a Castel Volturno a partire da lunedì 4 maggio. Ora è ufficiale. La conferma infatti arriva Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, nel corso di una diretta tramite i suoi social. Ecco le sue parole.

«Il Napoli ha chiesto di poter tornare a fare gli allenamenti a Castel Volturno. L’ipotesi proposta dal presidente De Laurentiis è estremamente interessante. Ci sono tre campi e la possibilità di distanziare gli atleti di 20 metri, dividendo la squadra in gruppi. I calciatori andrebbero a Castel Volturno in orari diversi, senza l’uso comune delle docce, con trasporto individuale di ognuno di loro. Ci sono tutte le condizioni per consentire gli allenamenti al Napoli. Ho detto a De Laurentiis che sottoporremo la sua proposta alla task force sanitaria ma credo che potremmo accettarla. Se vengono garantite tutte le norme di sicurezza, come ha anticipato De Laurentiis, possiamo consentire gli allenamenti al Napoli. Ci saranno tamponi ogni settimana».