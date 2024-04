Napoli Di Maggio: «Conte? La piazza lo stuzzica e ha già scelto...»

Le parole di Valter De Maggio sul possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli: «Se viene è per vincere»

Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss fa il punto sulla panchina del Napoli. Il giornalista partenopeo ha parlato dell’interesse di De Laurentiis per Antonio Conte, che starebbe ragionando sulla possibilità di accettare. Di seguito le sue parole.

«Vi assicuro che da una parte la SSC Napoli e dall’altra Antonio Conte si stanno parlando. Ho tutte le conferme sul fatto che De Laurentiis vuole Conte, che si stanno sentendo, che si stanno parlando. Io non ho detto che Conte verrà al Napoli, ma vi garantisco che De Laurentiis lo chiama, lo corteggia, lo stuzzica. E che a Conte piace la piazza, assai. E gli piace la tifoseria, assai assai assai. Vuole un progetto che deve stimolarlo dal punto di vista delle emozioni e il Napoli gli fa ribollire il sangue.

Io ho una stima enorme verso di lui, e anche un rapporto di amicizia. Se Conte viene al Napoli viene per vincere. Per vincere la Conference League perché il Napoli non andrà oltre in questo campionato? Volesse il cielo. Anche vincere la Conference League è bello, guardate la festa della Roma con Mourinho. A Conte piace Napoli e piace il Napoli, è convinto che l’organico è di gran livello, se costruito bene. E’ carico.

Gli ho fatto gli auguri il giorno di Pasqua, gli ho chiesto anche di intervenire in radio, ma lui mi ha detto che in questo momento non c’è niente da dire, niente di cui parlare, c’è solo da augurarsi che la stagione del Napoli termini nel migliore dei modi.

Non date retta a chi dice che Conte non viene per l’ingaggio, perché quelle cifre che leggete sono lorde, quindi dovete fare la metà. Basterebbe uno stipendio alla Ancelotti. E non dare retta a chi dice che Conte vuole solo i campioni, perché non è vero. Conte vuole calciatori funzionali. Per esempio, se dovesse andar via Osimhen, vorrebbe Lukaku. E pure Kulusevski».