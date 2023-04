Napoli, dubbio Osimhen: le ultime

Vigilia della sfida tra Milan e Napoli di Champions League, Spalletti non dovrebbe recuperare Osimhen ancora al lavoro personalizzato

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante nigeriano potrebbe saltare la prima delle due sfide contro i rossoneri. Il centravanti è ancora in dubbio e non si è ancora allenato in gruppo.