Napoli, Fabian è tornato. E l’interesse della Liga è sempre più insistente

Contro l’Udinese, Fabian ha messo a segno un gol favoloso. Lo spagnolo non ha ancora rinnovato e l’interesse dei club di Liga si fa sempre più insistente

Dopo una fase di appannamento, Fabian Ruiz è tornato a essere quello delle scorse stagione prendendo le redini del centrocampo del Napoli e guidando la squadra. Ieri contro l’Udinese è arrivato anche una rete favolosa da fuori area, un gol che ha illuminato ancor di più i riflettori della squadre di Liga che lo seguono con attenzione.

Lo spagnolo non ha ancora, infatti, rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2023 e il suo futuro è quindi ancora in bilico. Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid lo tengono d’occhio ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis non abbasserà le sue pretese e continuerà a chiedere non meno di 60 milioni. Tutto dipenderà allora dalla volontà di Fabian.