Napoli contro le fake news: ecco il sondaggio sulle bufale – FOTO

Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli, si è scagliato contro le fake news di mercato e su Twitter spunta un sondaggio per votare le bufale…

«Non possiamo parlare di tutti i quotidiani perché le falsità sono tante», questo un breve passaggio della lunga intervista rilasciata da Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il numero uno partenopeo si è scagliato contro le cosiddette fake news che circolano attorno l’orbita azzurra, in particolare in tema calciomercato: da Cavani a Di Maria, tutte ipotesi smentite dal diretto interessato.

E c’è di più: il Napoli ha lanciato per la prima volta un sondaggio su Twitter per fare votare ai suoi sostenitori la bufala di giornata, con tanto di hashtag #stopfakenews. Una iniziativa che sta creando scalpore, con un attacco diretto agli organismi di informazione. Qui di seguito vi riportiamo il tweet in questione: