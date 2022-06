Napoli, il Bayern si defila per Osimhen: resta solo la Premier League

Calciomercato Napoli: il Bayern Monaco si defila dalla corsa per Osimhen. Per il nigeriano resta solo la strada che porta in Premier League

Dopo i primi sondaggi per Osimhen come possibile erede di Lewandowski, il Bayern Monaco ha deciso di defilarsi dalla corsa per l’attaccante nigeriano. Troppo alte, come riportato dal Corriere dello Sport, le richieste del Napoli per il proprio bomber.

Per l’ex Lille, quindi, resta aperta solamente la strada che porterebbe in Premier League. L’Arsenal e il Newcastle sono sempre fortemente interessate e potrebbero bussare alla porta di De Laurentiis da un momento all’altro. Più distante, invece, il Manchester United che con Ten Hag avrebbe altre priorità.