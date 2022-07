Napoli, il Chelsea prepara l’offerta per Koulibaly: cifre e dettagli

Il Chelsea prepara la super offerta per Kalidou Koulibaly. La posizione del Napoli per il futuro del suo difensore

Secondo quanto riportato dalla BBC, il Chelsea sta preparando l’offerta da presentare al Napoli per Kalidou Koulibaly. Per gli azzurri sarebbero pronti 40 milioni di euro, cifra che permetterebbe ai londinesi di strappare il giocatore alla concorrenza.

Quella dei Blues è al momento l’opzione più calda in caso di addio del senegalese, visto che Koulibaly non vorrebbe ‘tradire’ i tifosi napoletani e De Laurentiis non vorrebbe cederlo in Italia.