Napoli, Conte ansia per due giocatori: preoccupano Hojlund e Rrahmani. Come stanno gli azzurri dopo aver lasciato il campo per infortunio

Napoli, le condizioni di Hojlund e Rrahmani sono da valutare dopo l’uscita contro l’Atalanta. Le condizioni dei due giocatori dei partenopei

Il Napoli di Antonio Conte continua a fare i conti con una serie di problemi che complicano il percorso della squadra in questa fase di stagione. La partita contro l’Atalanta, giocata al Maradona, ha infatti portato nuove preoccupazioni al tecnico azzurro, costretto a fronteggiare due infortuni significativi nel corso del secondo tempo. Durante Napoli-Atalanta, sia Amir Rrahmani sia Rasmus Hojlund hanno dovuto abbandonare il campo, lasciando spazio a sostituzioni non programmate che hanno inevitabilmente inciso sull’assetto tattico della squadra.

Il primo a fermarsi è stato Rrahmani, colpito duramente in uno scontro di gioco. Pur non trattandosi, almeno dalle prime impressioni, di un problema grave, Antonio Conte ha preferito non rischiare ulteriormente. Il difensore del Napoli avrebbe infatti avvertito fastidi immediati ed è stato lui stesso a chiedere la sostituzione, come riferito dagli inviati di DAZN presenti a bordo campo. A sostituirlo è stato Juan Jesus, chiamato a gestire una fase delicata della gara e a dare stabilità alla retroguardia.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Decisamente più preoccupante, invece, è la situazione relativa a Rasmus Hojlund. L’attaccante danese, arrivato al Napoli per diventare uno dei punti di riferimento del progetto Conte, ha riportato un problema muscolare che rischia di tenerlo fuori per diverse partite. Nel corso del secondo tempo di Napoli-Atalanta, Hojlund ha accusato dolore alla coscia destra, in particolare al bicipite femorale, costringendo lo staff tecnico a intervenire immediatamente. Il giocatore ha subito mostrato difficoltà a proseguire e la decisione del cambio è stata inevitabile. Al suo posto è entrato Lorenzo Lucca, chiamato a gestire il peso dell’attacco in un momento delicato.

Per il Napoli, questa notizia arriva in un periodo in cui Conte sta cercando di dare continuità ai risultati e di costruire un’identità sempre più solida. L’infortunio di Hojlund rischia di togliere al Napoli una pedina fondamentale, soprattutto per la profondità e la capacità di attaccare gli spazi che il danese garantisce. Ora bisognerà valutare l’entità del problema attraverso gli esami strumentali, ma la sensazione è che il Napoli dovrà fare i conti con un’assenza non breve.

In un momento già complesso sotto il profilo fisico e mentale, il Napoli si trova dunque a dover reagire ancora una volta. Conte dovrà ridisegnare la squadra e trovare nuove soluzioni offensive per mantenere alto il livello competitivo e non perdere terreno in campionato.