 Napoli Inter, Di Lorenzo: «Le grandi squadre cadono e sanno come rialzarsi. Vogliamo fare una grande partita»
Napoli Inter, Di Lorenzo: «Le grandi squadre cadono e sanno come rialzarsi. Vogliamo fare una grande partita»

6 minuti ago

Il capitano del Napoli, Di Lorenzo, ha rilasciato le sue dichiarazioni a pochi istanti dal fischio d’inizio della sfida di campionato contro l’Inter

Nel prepartita di Napoli-Inter, big match valido per l’8ª giornata della Serie A 2025/26, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha preso la parola, affidando ai microfoni di Dazn le sue impressioni e considerazioni.

SUL MOMENTO DEL NAPOLI – «Stiamo cercando di fare qualcosa di diverso sicuramente, ma senza perdere equilibrio. Bisogna trovare la chiave tra le due cose. Le grandi squadre cadono e sanno come rialzarsi. Vogliamo fare una grande partita sapendo di avere di fronte una grandissima squadra, vogliamo confrontarci e fare una bella partita».

COSA HA CHIESTO CONTE DOPO IL 6-2, SOPRATTUTTO A NOI LEADER? – «Sicuramente chi è qui da più tempo deve anche trascinare i nuovi arrivati. Ma dobbiamo ritrovare lo spirito dell’anno scorso che a Eindhoven non abbiamo avuto. dobbiamo ritrovare la voglia di lottare, difendere e attaccare tutti insieme perché è stata questa la chiave del successo dell’anno scorso e dobbiamo ritrovare quello spirito»

