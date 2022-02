Napoli Inter, ospite interessato al “Maradona”: ci sarà il CT Mancini

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il CT della Nazionale, Roberto Mancini, assisterà dal vivo al match scudetto di domani pomeriggio tra Napoli e Inter

Ospite d’eccezione domani al ‘Maradona’ per il match scudetto tra Napoli e Inter.

Come riporta Il Mattino, è atteso in tribuna anche il Ct della Nazionale Roberto Mancini per seguire la partitissima tra le prime della classe. Il club partenopeo è in attesa della conferma ufficiale da parte della FIGC sulla presenza dell’ex tecnico dell’Inter.