Napoli, richiesta alla Lega: ultime 2 gare in contemporanea con la Juve

Ultime due gare in contemporanea per Juventus e Napoli? La società azzurra ha mosso i primi passi per poter giocare anche la penultima giornata allo stesso orario della Juve

Il Napoli vuole giocare anche la penultima giornata in contemporanea con la Juventus. Da regolamento infatti, firmato dai club a inizio anno, la contemporaneità delle partite è garantita solo per l’ultima giornata di campionato. Il club di Aurelio De Laurentiis ha mosso i primi passi, chiedendo di poter giocare in contemporanea con la Juventus, anche la penultima giornata di campionato. La Juve dovrà vedersela con la Roma all’Olimpico mentre gli azzurri sono attesi dalla trasferta di Marassi contro la Sampdoria.

Sarri più volte in stagione si è lamentato degli anticipi e posticipi, chiedendo la contemporaneità con la Juventus: il tecnico più volte ha ribadito il suo disappunto per il fatto che la Juventus giocasse molte volte prima del suo Napoli. Stessa cosa accadrà proprio nella prossima giornata: la Juve scenderà in campo sabato sera contro l’Inter, il club partenopeo invece giocherà domenica pomeriggio a Firenze contro la Fiorentina. La penultima giornata potrebbe diventare decisiva se nel prossimo turno la Juve batterà l’Inter e il Napo­li la Fiorentina. Il club di De Laurentiis non vuole lasciare nulla al caso e passa all’attacco.