Napoli-Juventus streaming gratis? Dove vedere la diretta live

Il big match della 14° giornata di Serie A è senza dubbio Napoli-Juventus, in scena allo stadio Maradona questa sera alle ore 20.45. La sfida è affascinante di per sè, ma c’è un altro motivo che la renderà ancora più emozionante: se l’anno scorso toccò a Conte tornare a Torino, questa volta Spalletti ritona a Napoli dopo lo scudetto di tre anni fa.

Una sfida tutta da vivere e che potrebbe già dare delle risposte interessanti per il proseguo del campionato. Di seguito, ecco dove vedere Napoli-Juventus in streaming.

Napoli-Juventus streaming: dove vedere la diretta

Nel calendario della Serie A 2025-2026 fa capolino il big match Napoli-Juventus: tra le partite di oggi è la più importante sotto tutti i punti di vista. Come per ogni gara del campionato di Serie A, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)

– Annuale rate: 34,99 €/mese

– Mensile flessibile: ora in sconto a 39,99€ al mese invece di 44,99€ – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)

– Annuale rate: 59,99 €/mese

– Mensile flessibile: 69,99 €/mese – 2 dispositivi su reti diverse

– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa DAZN GOAL (ex Goal Pass) – Tutta la Serie BKT

– 3 partite per turno di Serie A TIM

– Serie A femminile eBay

– LaLiga spagnola e Liga portoghese – Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)

– Annuale rate: 13,99 €/mese

– Mensile flessibile: 19,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Condivisione solo in ambito domestico DAZN MYCLUB PASS – Tutte le partite della propria squadra in Serie A

– Show pre e post-partita

– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand – 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Segui solo la tua squadra del cuore

L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Tra i vari piani, il My Club Pass è fatto su misura per chi vuole vedere solo le partite della propria squadra del cuore.

Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus

Conte ha le idee molto chiare. Il punto più caldo riguarda la zona rifinitura: Politano prova a conquistare una maglia da titolare, ma Noa Lang resta per ora leggermente favorito. In mezzo al campo Conte dovrà fare a meno di Lobotka, fermato da un problema fisico in settimana; al suo posto dovrebbe partire Elmas, schierato accanto a McTominay. Nessuna variazione in attacco, dove Hojlund è chiamato a guidare l’offensiva. Non rientra ancora tra i disponibili Lukaku, che prosegue il percorso di recupero.

Per Spalletti la situazione nel reparto arretrato è complicata: dopo gli stop di Bremer e Rugani, si è aggiunto anche l’infortunio di Gatti. Il tecnico sembra orientato a confermare la difesa già testata a Bodo, con Kelly al centro della difesa e Kalulu e Koopmeiners ai suoi lati.

Chi giocherà in attacco? con Vlahovic ancora indisponibile, sarà Jonathan David a partire nuovamente come punta centrale, affiancato dai brillanti Conceição e Yildiz.

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus:

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Conte

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti