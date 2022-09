Napoli, Kim è già una stella: il suo valore è raddoppiato

Kim non sta facendo rimpiangere Koulibaly, anzi a Napoli è già diventato una stella e il suo valore è raddoppiato

Il centrale sudcoreano è arrivato tra gli scetticismi dei tifosi e non solo. In silenzio e a suon di prestazioni si è guadagnato la stima di tutti. Il suo valore è raddoppiato, il Napoli l’ha pagato 20 milioni e a una clausola per l’estero di 50 milioni da luglio. Koulibaly è impossibile da dimenticare, ma gli azzurri hanno trovato un degno sostituto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.