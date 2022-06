Napoli, Koulibaly: «Barcellona? Non so nulla, ma vorrei conoscere il mio futuro...»

Il difensore del Napoli Koulibaly ha parlato delle voci che lo vorrebbero vicino al Barcellona

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, dal ritiro della Nazionale senegalese ha parlato delle voci che vorrebbero il Barcellona interessato a lui.

LE PAROLE – «Il mio futuro? Per il momento vado in vacanza. Barcellona? Non voglio mentire, per il momento non so niente e non ho parlato con nessuno. Al mio ritorno in Europa vedremo, ma vorrei conoscere la situazione molto velocemente».