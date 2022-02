Napoli, Koulibaly tranquillizza Spalletti: «Non sono stanco, voglio ricambiare l’affetto dei tifosi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Retroscena sul ritorno di Koulibaly a Napoli. Il senegalese avrebbe tranquillizzato Spalletti sulle sue condizioni

Ieri Koulibaly è tornato a Napoli dopo la trionfale Coppa d’Africa con il Senegal e, oltre all’ovazione della comunità senegalese all’esterno dell’aeroporto, il difensore è stato accolto in trionfo anche nel centro sportivo di Castel Volturno dai compagni di squadra.

E il gigante azzurro, come riportato da Il Mattino, avrebbe subito avuto un colloquio con Spalletti in cui avrebbe tranquillizzato l’allenatore sulle sue condizioni in vista della partita contro l’Inter: «Sono pronto, sto bene, non sono stanco. Sono solo tanto felice. Ho letto i tanti messaggi dei tifosi napoletani che sono felici per me, ma c’è solo un modo per ricambiare questo affetto…».