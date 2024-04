Napoli, Kvaratskhelia: «Futuro? Se andassi via mi mancherebbe...»

Le parole di Kvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, sul suo futuro i vista del calciomercato. I dettagli

Kvicha Kvaratskhelia ha parlato ai canali della Serie A del suo futuro con il Napoli.

NAPOLI – «Ora sento che casa mia è in Italia e soprattutto in questa città, in cui si vive per il calcio. Si vede che i tifosi sono felici quando guardano il calcio e questo è incredibili perché non lo vedi da nessun’altra parte, devo dire. Il modo in cui i tifosi mi trattano, il modo in cui i tifosi mi amano, è una cosa grandissima».

STAGIONE – «Quando vinci il titolo una volta vuoi vincerlo di nuovo, provi a bissare il successo e a dare il massimo per riuscirci. Ma nella vita nulla è facile. Sono diventato campione d’Italia alla mia prima stagione e sono stato il primo a dare il via alla festa. Ho imparato tanto qui, non solo nel calcio ma proprio nella vita. Ho imparato tante cose fuori dal campo sul Napoli e sulla gente. Far parte di questa città è un’esperienza meravigliosa. Se dovessi andarmene sono sicuro che mi mancherebbero tante cose».