Napoli, la lealtà di Lavezzi: «Potevo giocare in altre squadre italiane, ho sempre rifiutato per rispetto»

L’ex attaccante del Napoli Lavezzi ha rivelato di esser stato contatto in passato da diverse squadre di Serie A

Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del Napoli e prossimo opinionista di Prime Video, in una intervista a Fanpage ha rivelato di esser stato in passato contatto da diverse squadre italiane.

LE PAROLE – «Sono stati tanti i momenti in cui avrei potuto farlo. Non è mai successo perché ho deciso di non giocare in squadre italiane che non fossero il Napoli. Ho avuto la possibilità e non l’ho mai fatto per rispetto della gente che mi ha amato lì».