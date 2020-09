Napoli, l’agente di Szoboszlai: «Resterà al Salisburgo»

L’agente di Szoboszlai ha annunciato che il calciatore resterà al Salisburgo. Niente da fare per il Napoli

Niente da fare per il Napoli che vede sfumare Dominik Szoboszlai, uno degli obiettivi di mercato del club azzurro. A chiudere le porte ai partenopei, Matyas Esterhazy, agente del calciatore, ai microfoni di Gianlucadimarzio.com.

«Abbiamo deciso di continuare il suo percorso in Austria, Dominik vuole giocare di nuovo la fase a gironi di Champions League con il Salisburgo. La sua decisione è definitiva e non cambierà in questo mercato. È felice e vorrebbe concentrarsi sui suoi prossimi impegni nazionali e internazionali».