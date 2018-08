Napoli: le alternative ad Ochoa, Giuntoli segue due portieri della Premier League

Il Napoli sta cercando un nuovo portiere, dopo l’infortunio di Meret. Sulla taccuino del direttore sportivo sono finiti due nuovi nomi che militano in Premier League

Il Napoli si gioca tutto sull’arrivo di un nuovo estremo, dopo gli acquisti di Alex Meret e Orestis Karnezis. Ad una settimana dalla fine del calciomercato e dall’inizio della Serie A, Carlo Ancelotti, dopo l’infortunio di Meret, ha a disposizione solo il greco ex Udinese e la dirigenza Azzurra si sta affrettando per portare alle pendici del Vesuvio un nuovo portiere. Mentre si tratta ancora per Guillermo Ochoa dello Standard Liegi, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino altri giocatori che potrebbero soddisfare le richieste del tecnico.

Nella lista della spesa del dirigente partenopeo, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero finiti Simon Mignolet, attualmente in forza al Liverpool e Michel Vorm del Tottenham. Tra i due quello più papabile sembrerebbe l’olandese degli Spurs, dato che Mignolet attualmente ha un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione, cifra troppo alta per le casse partenopee che hanno già investito 22 milioni su Meret.