Napoli Lecce, Gattuso he deciso: Maksimovic e Koulibaly dal 1′

Napoli Lecce, Gattuso sembra aver sciolto le riserve per quanto riguarda la formazione. Maksimovic e Koulibaly dal 1′

Gennaro Gattuso sembra aver deciso. Il tecnico del Napoli, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, ha recuperato Nikola Maksimovic e Kalidou Koulibaly. I due dovrebbero andare a formare la coppia di centrali in questa sfida.

In attacco rimane il ballottaggio tra Matteo Politano e Callejon, ma tutto verrà deciso nelle prossime ore. Sfida importante per gli azzurri che ora vogliono soltanto continuare a vincere per poter raddrizzare una stagione iniziata nel peggiore dei modi.