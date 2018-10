Le parole di Carlo Ancelotti dopo Napoli-Liverpool, decisa da un gol di Lorenzo Insigne a fine partita

Il Napoli batte il Liverpool e guadagna la prima vittoria stagionale in Champions League davanti ai suoi tifosi. L’allenatore Carlo Ancelotti, intervenuto dopo la gara, ha espresso così il suo pensiero sulla partita: «Abbiamo fatto molto bene per tutta la partita, per questo ci ho creduto anche dopo la traversa di Mertens. Siamo rimasti sempre concentrati e fatto bene in fase difensiva concedendo niente. Il gol poi è arrivato al momento giusto, se avesse segnato Mertens avremmo sofferto di più» le parole rilasciate a Sky Sport.

Ancelotti ha poi proseguito parlando anche della scelta di Maksimovic titolare: «Ho messo lui per evitare la pressione che il Liverpool porta solitamente con i suoi attaccanti. In fase difensiva non è cambiato molto, solo la costruzione da dietro. Anche Mario Rui, giocando più aperto, ha creato loro problemi. Il nostro girone? Questa vittoria ci aiuta dal punto di vista mentale perchè a volte non riusciamo a esprimere tutta la nostra qualità per timore. E’ una vittoria che ci premia lasciandoci in piena lotta».