Napoli-Liverpool, quante sfide! Ancelotti vs. Reds, Klopp al San Paolo e… Insigne

Napoli-Liverpool, le sfide nella sfida: Ancelotti ancora una volta contro i Reds, Klopp torna al San Paolo dopo la serata maledetta del 2013, Insigne affronterà di nuovo Alisson…

Napoli-Liverpool sarà un incrocio molto particolare per ragioni diverse e contrastanti. Non solo la riedizione di una sfida già vista sul palcoscenico della Champions League in passato e nemmeno semplicemente il crocevia di un girone di ferro sotto molti aspetti, ma pure il classico faccia a faccia tra Carlo Ancelotti – attuale tecnico azzurro – e la compagine Reds, che ha segnato il destino calcistico dell’ex allenatore del Milan. Prima nella tragica ed ormai mitologica finalissima di Champions di Istanbul nel 2005, quando il Liverpool di Rafa Benitez (poi tecnico del Napoli, corsi e ricorsi…), sotto per 0 a 3 dopo il primo tempo, condusse una clamorosa rimonta che portò poi alla vittoria della coppa. Poi nell’altra finale, quella di Atene del 2007, che sancì invece la rivincita di Ancelotti contro gli inglesi.

Incrocio col passato anche quello di Jurgen Klopp, oggi tecnico del Liverpool, che il Napoli lo ha già sfidato alla guida del Borussia Dortmund nella fase a gironi della Champions nel 2013: al San Paolo l’allenatore tedesco all’epoca finì “cornuto e mazziato”. Prima si fece buttare fuori dal quarto uomo per proteste, poi dovette assistere dalla tribuna all’incredibile gol di Lorenzo Insigne che fissò il punteggio sul momentaneo 2 a 0 (alla fine il Napoli vinse 2 a 1). Parliamo dello stesso Insigne tra l’altro che, la scorsa stagione, ha già infilato due volte in campionato (all’andata e al ritorno contro la Roma) Alisson, attuale portiere dei Reds: tu guarda il destino…