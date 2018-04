Il 22 aprile sarà una data che dalle parti di Napoli si farà fatica a dimenticare: il giorno della vittoria in casa della Juve, 3 punti che hanno ribaltato quasi tutto in ottica Scudetto

Paradossale come Juventus-Napoli si decida sempre nei minuti finali. Simone Zaza segnò all’88’ mentre Kalidou Koulibaly, ieri, l’ha fatto 60 secondi dopo. Sfide tirate, esasperate tatticamente, capaci di regalare emozioni difficilmente dimenticabili. Lo 0-1 è stato indimenticabile, come l’accoglienza dei tifosi all’arrivo di Sarri e squadra all’aeroporto di Capodichino. Una notte di gioia e festeggiamenti che gli azzurri sperano sia soltanto l’antipasto rispetto a quanto potrebbe accadere il 20 maggio.

Per far sì che ciò accada, però, il Napoli dovrà presto dimenticare l’indimenticabile e puntare il focus su Fiorentina-Napoli, la prima delle 4 finali che attendono gli azzurri. Senza dubbio la sfida più difficile, visto il recente rendimento dei gigliati, a dispetto di avversari più “morbidi” come Torino, Sampdoria e Crotone. L’Artemio Franchi di Firenze, inoltre, non è uno stadio semplice da “sconsacrare”: nella stagione 2015/2016, la prima con Maurizio Sarri in panchina, la squadra partenopea pareggiò 1-1 mentre l’anno scorso finì 3-3. Una vittoria domenica prossima sarebbe un’ulteriore dimostrazione di quanto questo Napoli sia riuscito a fare il salto di qualità. E lo Scudetto sarebbe, davvero, più vicino.