Napoli, Lozano: «Obiettivo? Arrivare primi. Infortunio? Ho temuto di perdere l’occhio»

L’esterno messicano del Napoli, Hirving Lozano, ha concesso un’intervista al Corriere della Sera. Ecco le sue parole sulla lotta scudetto

OBIETTIVO – «Primo. Giochiamo per lo scudetto, non ci nascondino. Il campionato è ancora lungo. Ma siamo forti e dobbiamo guardare più in alto possibile, anche se Inter e Milan che vanno veloci. Noi possiamo reggere il confronto con l’Inter, anzi siamo più forti. Giocatore per giocatore, uomo per uomo: qui il valore è più alto».

INFORTUNIO MESSICO – «Momenti di terrore, il dolore era fortissimo. Ho temuto di perdere l’occhio. E non volevo rassegnarmi all’idea che non avrei più potuto giocare a calcio. I medici sono stati tempestivi e rassicuranti, poi mi hanno rivelato che il mio occhio era stato a rischio. Una paura che mi sono portato dentro per tanto tempo: la ferita bruciava e ad ogni contrasto temevo il peggio»