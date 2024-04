Napoli, accordo verbale raggiunto con Giovanni Manna

Il Napoli ha raggiunto l’accordo verbale con Manna per il ruolo di direttore sportivo: De Laurentiis vuole ripartire da lui e Italiano

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli ha trovato l’accordo verbale con Giovanni Manna. Il dirigente della Juve diventerà il nuovo direttore sportivo dei partenopei con un contratto di cinque anni.

La volontà di Aurelio De Laurentiis è quella di ripartire con Manna in dirigenza e Vincenzo Italiano in panchina. Per quanto riguarda l’attuale ds, Meluso, c’è una clausola di rinnovo automatico che il club non sembra intenzionato a esercitare.