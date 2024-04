Tramezzani su Manna: «Scelto l’uomo giusto, la Juve perde tanto»

Le parole di Paolo Tramezzani, allenatore, sulla scelta del Napoli di ingaggiare Manna come nuovo ds. I dettagli

Paolo Tramezzani ha parlato al Corriere dello Sport del futuro ds del Napoli Giovanni Manna, con cui ha condiviso l’esperienza al Lugano nel 2017.

PAROLE – «Quando arrivai la situazione era piuttosto complessa, ma gradualmente cominciammo a scalare la classifica e dall’ultima posizione chiudemmo al terzo posto. Qualificazione diretta alla fase a gironi di Europa League. Il suo pregio? La schiettezza. Un lato che viene sempre apprezzato. Con lui riesci a parlare, non so se mi spiego. Ha una visione superiore alla media. Io lo apprezzo tanto, sono molto legato a lui e anche a Cristiano Giuntoli. Il Napoli non avrebbe potuto trovare di meglio. Per lui parla il lavoro con la Juve in questi anni».

