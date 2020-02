Napoli, Mertens a caccia del record. Il sogno è far gol al Barcellona

Mertens è ad un solo gol dal record di Hamsik, il sogno è quello di segnare al Barcellona di Leo Messi

Una storia d’amore travagliata quella tra Dries Mertens e il Napoli. Il belga continua a voler trovare il record di gol che appartiene ad Hamsik: manca soltanto una rete per poter raggiungere il simbolo azzurro.

Non solo, l’attaccante dei partenopei vuole raggiungere il record e segnare a quel Barcellona di Leo Messi, per poter sognare in grande. Tanti desideri, ma a quanto pare non ci sarà un lieto fine: il rinnovo rimane difficile, come riportato da La Gazzetta dello Sport.