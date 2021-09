Napoli, Mertens a un bivio: svolta o addio nel giugno 2022

Per Dries Mertens ora è tempo di scelte. Senza una svolta immediata l’attaccante belga potrebbe lasciare a fine stagione

Come riferito dal Corriere dello Sport, con la squalifica di Osimhen l’attacco del Napoli è ora sulle spalle di Dries Mertens. L’attaccante belga, al rientro da un infortunio, sarà chiamato subito alla grande prova contro la Juventus. Una partita in cui servirà una svolta.

Il giocatore dovrà mostrare di meritarsi ancora la fiducia dell’ambiente partenopeo, per non rischiare di incappare nel clamoroso addio nel giugno del 2022, in cui il suo contratto avrà ufficialmente termine.