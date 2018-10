Nonostante parta spesso dalla panchina, Mertens non ha perso il fiuto per il gol: l’attaccante belga reclama spazio e contro l’Empoli partirà titolare

95 reti, di cui 72 in campionato, in 246 presenze con la maglia del Napoli, non bastano a Mertens per essere un titolare inamovibile. Sotto la gestione di Sarri era intoccabile al centro dell’attacco, insieme a Insigne e Callejon, ma adesso con Ancelotti le cose sono cambiate: il tecnico degli azzurri, per dosare le energie, sfrutta con continuità l’arma del turnover e a farne le spese è soprattutto l’attaccante belga. Mertens, anche contro la Roma, è partito dalla panchina, salvo poi entrare a partita in corso e segnare il gol del pareggio.

In questo inizio di stagione, dove è stato titolare solo 5 volte, ha già segnato 4 reti nelle prime dieci gare di campionato, dimostrando che il fiuto per il gol non l’ha perso : nella classifica marcatori della storia del Napoli, inoltre, è arrivato dietro Careca e Altafini, avanti rispettivamente di 1 e 2 reti. Mertens, adesso, reclama spazio e l’ottimo impatto avuto contro la Roma gli consentirà di partire titolare contro l’Empoli nel prossimo turno.