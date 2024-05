Napoli, senti Marco Rossi: «Questo è il mio consiglio per la panchina»

Marco Rossi, CT dell’Ungheria, ha parlato del suo punto di vista sul prossimo allenatore del Napoli e non solo

Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare di vari argomenti riguardanti il Napoli e la Nazionale italiana.

NAPOLI – «La metodologia di lavoro di oggi si prende cura di dettagli che venivano sottovalutati in passato. Oggi si arriva bene a fine campionato, oggi è importante l’aspetto mentale. Il Napoli può vincerle tutte da qui fino a fine stagione, i calciatori l’anno scorso hanno dimostrato di avere un grande talento. Quest’anno il Napoli ha fatto bene in alcune partite, con la Roma è mancato solo il risultato pieno. Nel calcio possiamo lavorare su tantissime cose, ma non possiamo incidere sugli episodi»

TEDESCO – «Non lo conosco personalmente, ma dalla carriera che sta facendo direi che è proprio preparato. Ha allenato il Lipsia, oggi allena la nazionale belga che potrebbe essere un’outsider per i prossimi Europei. Sarebbe pronto per allenare in A, ma in Italia ci sono tanti allenatori bravi anche nelle serie inferiori. Se si ha occhi, lungimiranza e pazienza non è il caso di cercarli lontano gli allenatori»

EUROPEO – «Sarà molto competitivo, molto equilibrato soprattutto in alcuni gironi dove il livello è alto. Il livello dell’Italia è di alto livello, ma anche il nostro è vicino perché abbiamo Germania, Scozia e Svizzera»