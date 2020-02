Napoli, Mertens non rinnova: addio sempre più vicino

Continua a tenere banco in casa Napoli il rinnovo di Dries Mertens: non c’è ancora l’accordo sull’ingaggio del belga

Il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli continua a tenere banco. La distanza tra domanda e offerta è ancora molto ampia con l’attaccante belga che a giugno potrà liberarsi a zero e cercare una nuova squadra.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è difficile che si arrivi ad una intesa, pertanto l’ex PSV starebbe correndo veloce verso l’addio la prossima estate. Mertens avrebbe avanzato una richiesta di 7,5 milioni di euro all’anno d’ingaggio per le prossime due stagioni. Di contro De Laurentiis non avrebbe alcuna intenzione di accontentarlo e non vorrebbe spingersi oltre i 4 milioni annui.