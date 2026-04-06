Napoli, Conte analizza nel post gara: «Noi dobbiamo avere la voglia di mantenere il piede sull’acceleratore e difendere lo Scudetto»

Napoli Milan, nel post gara Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la sfida disputata al Maradona

Al termine di Napoli Milan, Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le dichiarazioni dell’allenatore rossonero:

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PAROLE – «Lascia tanto entusiasmo, tanta fiducia perché quello che non bisogna dimenticare è che se noi siamo lì al secondo posto bisogna dire grazie ai ragazzi che hanno sopperito alle tantissime assenze di quest’anno. Penso che le cose straordinarie questa squadra le abbia fatte nel momento delle grandi assenze. Un’altra squadra sarebbe naufragata, noi siamo rimasti lì.

Oggi scherzavo con Politano, l’aveva prevista l’entrata sua quando il Milan era un po’ più stanco e lui poteva essere pericoloso in quella zona dove loro avevano tanti giocatori che ci potevano attaccare. Tutti si mettono a disposizione, sono molto contento per Matteo che ha fatto il secondo gol. Ora mancano 7 partite, abbiamo fatto un passo importante per l’obiettivo che è la Champions. Se è l’obiettivo del Milan non capisco perché non possa essere il nostro obiettivo. Abbiamo vinto una Supercoppa, ora dobbiamo rimanere lì. C’è l’Inter che sta meritando, sta facendo qualcosa di importante. Meritano di essere primi e noi siamo lì e dobbiamo pensare a noi.

Scudetto? In un momento di gioia, ci tengo a ringraziare questi ragazzi che hanno risposto presente in un momento che poteva finire male. Hanno risposto invece alla grande. Abbiamo recuperato un po’ tutti, aspettiamo Rrahmani, Neres è sulla via del recupero, Hojlund questa mattina il dottore mi ha accolto con questa bella notizia. Avevamo preparato la partita con lui, Giovane è stato bravo ad interpretarla. Noi dobbiamo essere realisti: non dobbiamo sbagliare mai e sperare che davanti sbaglino più volte. Vedendo quello che ha fatto l’Inter lo vedo molto difficile, stanno meritando quello che stanno facendo. Noi dobbiamo avere la voglia di mantenere il piede sull’acceleratore e difendere lo scudetto. Abbiamo vinto una Supercoppa, siamo secondi, dobbiamo continuare così senza perderci in proclami, sapendo che la Champions è un obiettivo da non fallire».