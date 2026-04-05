Napoli Milan, Modric sulle orme di Maradona: la missione nel suo stadio

Napoli Milan, Modric sulle orme di Maradona: la missione del centrocampista croato nello stadio della leggenda argentina. Ecco quale

Luka Modric si prepara a vivere una serata speciale calcando il campo dello stadio intitolato a Diego Armando Maradona. Pochissimi giocatori possono ripercorrere le orme del dieci senza restare schiacciati dalla sua enorme eredità. Il centrocampista rappresenta un’eccezione assoluta nel panorama moderno. A quaranta anni, alla sua prima esperienza nel campionato di Serie A, sta trascinando il Milan con estrema continuità. I numeri certificano la sua totale centralità: ventinove presenze collezionate in trenta giornate, con una media di circa ottantacinque minuti a partita. Il numero quattordici è stato sostituito quasi esclusivamente per ricevere le meritate standing ovation dal pubblico, dimostrando una condizione fisica davvero invidiabile.

L’impatto di Modric a Milanello è stato clamoroso anche dal punto di vista dell’atteggiamento. I compagni raccontano di un professionista esemplare, capace di allenarsi con l’umiltà di un debuttante, come se non avesse in bacheca ben trentaquattro trofei. Questa profonda passione e il desiderio insaziabile di conquistare vittorie lo rendono un leader fondamentale per lo spogliatoio. L’allenatore Massimiliano Allegri farà pieno affidamento su di lui per il decisivo incrocio, confermandolo saldamente al centro del sistema tattico. Il mediano avrà il delicato compito di dettare i ritmi della manovra, affrontando una mediana avversaria di altissimo livello, pronta a ingabbiarlo per limitare le sue geometrie.

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La sfida contro il Napoli metterà di fronte al croato l’ostica formazione guidata da Antonio Conte, impreziosita da Kevin De Bruyne. La marcatura a uomo non spaventa il regista, abituato a subire pressioni asfissianti per i novanta minuti. Anche Maradona subiva simili trattamenti tattici, riuscendo quasi sempre a determinare l’esito dei match con giocate uniche. Mentre l’argentino iniziava a costruire i suoi trionfi partenopei, il futuro faro milanista nasceva nel 1985. Il protagonista ha confessato di essersi ispirato proprio all’idolo sudamericano e oggi avrà il grande onore di esibirsi in quello stesso stadio per puntare al bottino pieno.