Napoli, c’è l’offerta per Perin. Ed anche la risposta – ESCLUSIVA

Napoli alla ricerca del suo prossimo portiere: diversi i nomi sul tavolo del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ecco gli sviluppi sul capitolo Perin

Il gol allo scadere siglato da Amadou Diawara ha dato linfa vitale al Napoli di Sarri per la fase finale di questo epico duello scudetto: la Juventus resta a quattro lunghezze di distanza, ma lo scontro diretto dello Stadium potrebbe clamorosamente rimescolare tutto e disegnare un nuovo scenario. Mente e cuore dunque tutti rivolti all’attualità e ci mancherebbe altro che non fosse così: il grande sogno passa dalla totale unità di intenti. Svolta questa premessa, il Napoli non perde di vista il proprio futuro: ufficioso l’addio di Pepe Reina al termine della stagione, direzione Milan (da comprendere se da titolare o meno, nel primo caso sarebbe contestuale la cessione di Gigio Donnarumma), il club partenopeo dovrà innestare nella prossima finestra di calciomercato un successore che sia quantomeno all’altezza dello spagnolo. E Perin…

Napoli-Perin, ecco la prima offerta

Il portiere del Genoa intriga non poco i vertici del Napoli, che – secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione – avrebbe avanzato una prima offerta sulla base di quindici milioni di euro: la risposta del club ligure sarebbe di carattere negativo. Il terreno sul quale la proprietà rossoblu vorrebbe impostare la trattativa si aggira intorno ai venti milioni di euro, qualcosa in più per quanto ci risulta dalle ultime indiscrezioni raccolte. Ragion per cui ci sarebbe da registrare ancora un divario significativo tra le posizioni del Napoli e del Genoa: a quindici milioni insomma non se ne fa nulla. Il presidente Aurelio De Laurentiis ed i suoi più stretti collaboratori a questo punto si guardano intorno e studiano tutti i nomi sul tavolo: Leno, Rui Patricio e Meret le alternative più calde, senza escludere affatto ipotesi tuttora non emerse sulle prime pagine sportive.