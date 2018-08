La dirigenza del Napoli ha trovato l’accordo con il Parma per la cessione in prestito del giovane centrocampista Alberto Grassi

Il Napoli sta valutando il prossimo colpo di calciomercato da mettere a segno. In primo piano c’è sicuramente la trattativa per il terzino del Manchester United, Matteo Darmian che piace molto alla società e al mister Carlo Ancelotti. Ovviamente come ogni squadra, gli Azzurri stanno pensando anche ad alcune cessioni che sfoltiscano la rosa e possano permettere l’arrivo di nuovi giocatori. Pochi minuti fa a riguardo sembra essersi sbloccata la trattativa per la partenza del giovane centrocampista Alberto Grassi.

Il giocatore, dopo i prestiti all’Atalanta e alla Spal, pare che dovrà lasciare nuovamente Napoli per aggregarsi al Parma. Anche in questo caso, però, secondo le varie indiscrezioni, i partenopei hanno optato per una cessione a titolo temporaneo con la formula del prestito secco, senza conguagli e riscatti da parte dei Ducali. A breve, dunque, potrebbe arrivare l’ufficialità e il giocatore, classe 1995, potrà raggiungere la squadra emiliana per una nuova avventura lontano dal capoluogo campano.