Napoli, Noa Lang svela: «Conte? Ci ho parlato solo una volta. Ogni calciatore vuole giocare. È meglio non dire nulla...»

Napoli, Noa Lang parla dopo la pesante sconfitta contro il PSV: «Conte? Ci ho parlato solo una volta. È meglio non dire nulla…»

Dopo il pesante 6-2 incassato dal Napoli contro il PSV, Noa Lang ha fatto il punto sul suo momento in azzurro e sul rapporto con Antonio Conte. L’attaccante olandese, arrivato in estate proprio dal club di Eindhoven, non è ancora riuscito a incidere in Serie A, complice il minutaggio ridotto concessogli in questo avvio di stagione.

Intervistato da Voetbal International, Lang ha spiegato: «Con Conte non parlo molto spesso, ci siamo sentiti soltanto una volta». Parole che confermano le difficoltà di inserimento del classe ’99, ancora alla ricerca della giusta continuità e di un ruolo centrale nel progetto tecnico del Napoli. Le sue parole:

PAROLE – «Conte? Non ci parlo molto spesso. Ci ho parlato solo una volta. Ogni calciatore vuole giocare, non so cos’altro fare. È meglio non dire nulla, ho firmato un contratto fino al 2030 e devo accettarlo così com’è. Non ho altra scelta».

