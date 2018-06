Napoli: quasi fatta per il portiere Lunin, lo conferma anche il padre

Il Napoli ha sostanzialmente chiuso l’acquisto di Andriy Lunin dello Zorya Luhansk battendo la concorrenza dell’Inter. Il padre e procuratore del portiere ucraino conferma che gli azzurri sono la prima scelta

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo portiere dopo l’addio di Pepe Reina, che in estate si trasferirà al Milan a parametro zero. Il ds Cristiano Giuntoli sta seguendo diversi profili, alcuni di esperienza come il portoghese Rui Patricio dello Sporting Lisbona altri di prospettiva come Andriy Lunin dello Zorya Luhansk. Stando ai rumors provenienti dall’Ucraina, i partenopei stanno praticamente per chiudere il trasferimento del 19enne estremo difensore nato a Krasnograd che ha già raccolto 2 presenze con la Nazionale maggiore. Il giocatore pare piacesse anche all’Inter ma il Napoli ha presentato allo Zorya Luhansk un’offerta da 8 milioni di euro, più del doppio di quella nerazzurra. Il trasferimento del giovanissimo portiere ucraino alla corte di Carlo Ancelotti, che intende ridisegnare il centrocampo azzurro con gli arrivi di Praet e Rudy, sembra ormai cosa fatta.

La conferma arriva dalle parole di Aleksey Lunin, padre e agente del giocatore: «Per il futuro di mio figlio, ho seguito con interesse la Serie A, visto l’interesse di diverse squadre italiane. Fa piacere che il Napoli ci stia pensando, vuol dire che sta crescendo al di là del valore che già ha. – ha detto il procuratore a Radio Crc – Gli azzurri sono una grandissima squadra che ha una grande storia. Aspettiamo un incontro con il club partenopeo, c’è anche l’Inter e diversi club in Spagna, ma la nostra priorità è il Napoli».