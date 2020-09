Napoli, positiva anche la moglie di De Laurentiis. Tamponi per la squadra

Napoli, positiva anche la moglie di De Laurentiis. Il presidente avverte debolezza. Tamponi per la squadra, come da protocollo

Anche la moglie di Aurelio De Laurentiis è risultata positiva al Covid-19. Il presidente del Napoli – come riportato dall’ANSA – avverte solo debolezza e dolori articolari dopo la positività riscontrata nelle ultime ore.

Nel frattempo i giocatori hanno effettuato stamattina i tamponi, come da protocollo Napoli che li prevede il martedì e il giovedì. La situazione verrà monitorata nelle prossime ore, non solo in casa azzurra.