Napoli, testa al Qarabag: quei due giocatori non ci saranno a causa dei rispettivi infortuni. Su Hojlund e Rrhamani...

Napoli, il Qarabag per dare una svolta anche in Champions League. Spinazzola e Gilmour ancora out, buone notizie da Hojlund e Rrhamani

Il Napoli si prepara a vivere una serata decisiva al Maradona, dove domani affronterà il Qarabag in una sfida che può segnare la svolta nel percorso di Champions League. Per il Napoli, questa partita rappresenta molto più di un semplice impegno europeo: è l’occasione per riprendere slancio, riaccendere l’entusiasmo della piazza e rimettersi in corsa in una competizione che gli azzurri vogliono onorare fino in fondo. La vittoria è un obbligo, sia per ragioni di classifica sia per ritrovare continuità dopo settimane altalenanti.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli arriva a questa gara con un’anima nuova. La squadra, infatti, sembra aver ritrovato equilibrio e identità dopo alcune difficoltà iniziali. Il tecnico azzurro ha individuato gli interpreti giusti nei ruoli chiave, modificando l’assetto tattico e inserendo nuovi elementi che hanno portato freschezza e dinamismo. Rispetto alla formazione vista contro il Bologna, che aveva mostrato segnali di sbandamento, il Napoli ha cambiato tre pedine fondamentali: sono usciti Elmas, Politano e Anguissa (quest’ultimo fermo per un infortunio che lo terrà fuori per oltre due mesi), mentre Lang, Neres e Beukema hanno trovato spazio e responsabilità. Una rivoluzione che ha dato subito risultati tangibili.

La sfida di sabato scorso ha restituito al Napoli un Neres completamente rigenerato: il brasiliano, rimasto ai margini per oltre quattro mesi a causa della difficoltà di inserirsi nel vecchio 4-4-2, ora appare lucido, determinato e finalmente incisivo. Il suo talento sta emergendo con continuità, diventando un’arma preziosa per la manovra offensiva del Napoli.

In vista del Qarabag, il tecnico punterà proprio su Neres, che partirà titolare al fianco di Hojlund. Le condizioni del danese avevano destato qualche preoccupazione, così come quelle di Rrahmani, ma entrambi hanno smaltito i rispettivi fastidi e saranno regolarmente a disposizione. Una buona notizia per il Napoli, che potrà contare sulla solidità difensiva e sulla fisicità in attacco dei due giocatori.

Restano invece indisponibili Gilmour e Spinazzola. Per quest’ultimo, il Napoli ha scelto la massima prudenza, rinviando il rientro per evitare ricadute. La rosa, comunque, sembra avere trovato nuovi equilibri e nuove certezze proprio nel momento cruciale della stagione.

Domani il Maradona sarà il teatro di una sfida che può segnare il rilancio del Napoli in Europa. Gli azzurri conoscono il peso della gara e sono pronti a giocarsela con rinnovata fiducia.