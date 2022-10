Momento d’oro per Raspadori: dalla Nazionale al Napoli è sempre più decisivo

Giacomo Raspadori sta vivendo un vero e proprio momento d’oro, tra Nazionale e Napoli è sempre più decisivo

Il classe 2000 con le maglie azzurre sta trovando continuità e sta sostituendo al meglio Osimhen. L’ex Sassuolo anche nel match contro l’Ajax ha fatto vedere tutte le sue qualità. Bravo ad accorciare, aprire gli spazi e scambiare bene coi compagni. Gol di testa e di destro altro segnale che può diventare decisivo in qualsiasi modo. In più è diventato il terzo giocatore più giovane a segnare due gol con il Napoli in Champions come riportato da Opta.