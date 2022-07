Napoli, rinnovo Mertens: la prossima settimana sarà decisiva. Le ultime

Mertens non avrebbe ancora perso le speranze sul rinnovo di contratto con il Napoli: la prossima settimana sarà decisiva

Il matrimonio tra Dries Mertens e il Napoli al momento è in un periodo di pausa di riflessione. Il contratto del belga è scaduto, ma l’attaccante non avrebbe ancora perso le speranze di restare in azzurro.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la prossima settimana sarà quella decisiva per il rinnovo di Mertens con il Napoli. De Laurentiis tornerà a giorni da Los Angeles e toccherà poi a Ciro mandare un messaggio al presidente per riaprire la trattativa. Il belga ha voglia di ricominciare e di rimettersi a lavoro anche in vista del Mondiale in Qatar.