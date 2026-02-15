Connect with us
Napoli Roma: infortuni per Rrahmani e Wesley. Le loro condizioni e quanto potrebbero rimanere fuori

1 ora ago

Napoli Roma: infortuni per Rrahmani e Wesley. Svelate le condizioni e quanto potrebbero rimanere ai box

Succede di tutto nel giro di pochi istanti allo Stadio Diego Armando Maradona. Quella che doveva essere l’azione della svolta per il risultato si è trasformata in un bollettino di guerra per entrambe le panchine. Il “Derby del Sole” lascia scorie pesanti per il doppio infortunio occorso ai protagonisti dell’episodio chiave: Amir Rrahmani e Wesley.

L’azione incriminata: rigore e dolore

Tutto accade nella ripresa. Wesley brucia sul tempo la difesa partenopea incuneandosi in area. Amir Rrahmani tenta un intervento disperato ma finisce per travolgere l’avversario. L’arbitro non ha dubbi: è calcio di rigore. Ma la gioia per il penalty conquistato si spegne immediatamente. Nello scontro, entrambi i giocatori restano a terra doloranti, richiamando disperatamente le cure dei sanitari.

Gasperini perde la sua freccia: caviglia ko

Se per Rrahmani la diagnosi immediata è stata l’impossibilità di proseguire (con il timore di una ricaduta muscolare), per Wesley la situazione è apparsa subito preoccupante. L’esterno è rimasto a terra tenendosi la caviglia, rimasta sotto il peso del difensore nel contrasto. Gian Piero Gasperini è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Nonostante il tentativo dello staff medico di rimetterlo in piedi, Wesley non ce l’ha fatta: il dolore era troppo forte. Gasperini ha dovuto così bruciare uno slot per le sostituzioni in un momento cruciale, perdendo la sua arma migliore per le ripartenze.

Malen glaciale nel caos

Mentre si consumava il doppio dramma sportivo, con Rrahmani e Wesley accompagnati fuori dal campo a testa bassa, Donyell Malen ha mantenuto i nervi saldi. L’attaccante olandese si è preso la responsabilità di calciare quel pallone pesante, trasformando il rigore che ha riportato momentaneamente avanti la Roma. Ora l’ansia si sposta in infermeria: nelle prossime ore entrambi i giocatori si sottoporranno agli esami strumentali. Gasperini e Conte incrociano le dita, sperando che il prezzo pagato per questo rigore non sia troppo alto in vista del prosieguo della stagione.

