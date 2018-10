Napoli-Roma 0-1: risultato e cronaca in diretta live

Napoli-Roma, 10ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Big match in programma per il posticipo della 10ª giornata di Serie A. Si affronteranno infatti Napoli e Roma, in una sfida d’alta classifica tutta da vivere. I ragazzi di Ancelotti vengono dalla convincente prestazione di Parigi, inasprita però dalla beffa del pareggio finale, e dovranno essere bravi a dosare l’energie. Di fronte ci sarà una Roma che viene anch’essa da una gara di Champions League, ma che può contare su una rinnovata fiducia ritrovata dopo un periodo difficile proprio grazie alla netta vittoria sul CSKA di Mosca.

Napoli-Roma 0-1: il tabellino

MARCATORI: pt 14′ El Shaarawy

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Insigne, Milik. All.: Ancelotti.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Under, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All.: Di Francesco.

ARBITRO: Massa

Napoli-Roma: diretta live e sintesi

37′ pt – Allan verticalizza per Insigne che calcia in porta, respinge Olsen, ma era di nuovo in fuorigioco il 24 azzurro

34′ pt – Under tocca per Dzeko, che salta Ospina, ma è costretto ad allargarsi, prova lo stesso il tiro, slava Albiol sulla linea

31′ pt – Chiusura provvidenziale di Manolas su Milik in area di rigore

29′ pt – Esterno destro di Insigne a cercare Callejon che tagliava, palla deviata in angolo

27′ pt – Destro velenoso di Callejon che sibila vicino al palo alla destra di Ospina

25′ pt – Palla di Allan a cercare, Insigne, sbaglia la misura il brasiliano

22′ pt – Reazione rabbiosa del Napoli, che sta spingendo molto per trovare il pareggio, la Roma fa fatica ad uscire ora

19′ pt – Protesta il Napoli per una spinta di Manolas ai danni di Milik in area, per Massa non c’è neanche bisogno del Var, non c’è nulla

18′ pt – Mancino pericoloso di Milik, Olsen respinge non benissimo, la palla arriva ad Insigne, ma è in offside

17′ pt – Callejon libera Hysaj al cross, altra palla interessante su cui nessuno del Napoli arriva però

14′ pt – Gooooool! Roma in vantaggio, la sblocca El Shaarawy, ma ottimo il lavoro di Under che dal fondo mette il cross per Dzeko che con un tocco generoso libera il faraone solo davanti ad Ospina, dove non può proprio sbagliare

11′ pt – Arriva ora l’annuncio dello speaker, si gioca di nuovo con la Var in funzione

9′ pt – Ci prova ora la Roma che la punizione di Pellegrini a cercare Juaj Jesus in area, palla fuori misura

7′ pt – Fabian Ruiz semina il panico in area, poi appoggia a Insigne in area, tiro a botta sicura, deviato miracolosamente da Manolas in angolo

6′ pt – Ancora Napoli con una palla velenosa di Insigne per Milik, che non arriva di poco

4′ pt – Doppio passo di Mario Rui su Santon e cross teso che attraversa tutta l’area di rigore, ma nessuno del Napoli riesce ad intervenire

1′ pt – Si parte in questo momento, ma senza l’ausilio della tecnologia

1′ pt – E’ tutto pronto, ma la gara non comincia perché non c’è collegamento con il Var

Napoli-Roma: formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori. Ancelotti alla fine opta per un turnover più contenuto del previsto. Sarà infatti 4-4-2 con Ospina tra i pali, con davanti a lui la solita difesa formata da Albiol e Koulibaly in mezzo e Mario Rui e Hysaj sulle fasce. A centrocampo non si può ovviamente afre a meno di Allan, affiancato da Hamsik, Callejon e Fabian Ruiz. In attacco l’unica novità è Milik, che sostituisce Mertens al fianco di Insigne. Tutto confermato invece in casa Roma con Di Francesco che ripropone la squadra anti CSKA, con la sola variante di Juan Jesus al posto di Fazio e di Kolarov per Florenzi, con Santon che si sposta a destra.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Insigne, Milik. All.: Ancelotti.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Under, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All.: Di Francesco.

Napoli-Roma: probabili formazioni e pre-partita

Ancelotti, come ci ha già abituato diverse volte in questa stagione, sembra intenzionato ad applicare un cospicuo turnover dopo la gara di Champions League. Dunque nel solito 4-4-2 trovano spazio Malcuit, Maksimovic, e Diawara. In attacco invece continua la staffetta, con Mertens che fa spazio a Milik al fianco di Insigne. In casa Roma invece Di Francesco cambia solo due uomini rispetto alla sfida con il CSKA, dando un turn di riposo a Florenzi e Fazio, inserendo Juan Jesus e Santon.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Diawara, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik. All.: Ancelotti.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Under, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All.: Di Francesco.

Napoli-Roma: i precedenti del match

C’è grande equilibrio tra Napoli e Roma negli ultimi cinque scontri diretti. Sono in vantaggio i giallorossi con 3 vittorie, l’ultima delle quali arrivata l’anno scorso al San Paolo alla 27ª giornata di Serie A, quando la squadra di Di Francesco si impose 2-4 grazie alle reti di Under, Perotti, e ala doppietta di Dzeko.

Napoli-Roma: l’arbitro del match

L’arbitro di questo Napoli–Roma, posticipo della 10ª giornata di Serie A sarà Davide Massa. Il 37enne fischietto di Imperia, fa parte dell’organico di Serie A dal 2012, ed è internazionale dal 2014, pertanto sembra un’ottima scelta per questo delicato big match.

Napoli-Roma Streaming: dove vederla in tv

