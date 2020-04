Napoli, Rrahmani: in cosa svetta l’attuale difensore del Verona

Rrahmani sta facendo benissimo a Verona, ed è uno dei primi rinforzi del Napoli. Il kosovaro svetta nel numero di dribbling

I terzi di difesa di Juric hanno molti tratti in comune con quelli di Gasperini. Oltre alle profonde marcature a uomo, spesso si sganciano in avanti per dare più soluzioni offensive alla squadra (per esempio Toloi). Tant’è che non è raro vederli occupare l’area durante i cross.

Rrahmani, il terzo centrale di destra del Verona, ha caratteristiche di questo tipo. Un dato su tutti: si tratta del quinto difensore che in Serie A ha vinto più dribbling, ben 11.