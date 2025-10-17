Napoli, brutte notizie per Rrahmani: le ultime sui tempi di recupero del difensore centrale di Conte verso lo scontro diretto con l’Inter

Cresce l’attesa in casa Napoli per il rientro di Amir Rrahmani, pilastro difensivo la cui assenza si è fatta sentire nelle ultime uscite. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione sui tempi di recupero del centrale kosovaro, delineando uno scenario in cui la speranza si mescola a una necessaria e doverosa prudenza.

L’obiettivo nel mirino del giocatore ha una data e un avversario precisi: la supersfida casalinga contro l’Inter. Come scrive il quotidiano, «Rrahmani punta a Napoli-Inter ma non c’è ancora la piena certezza sui tempi di recupero». A frenare l’ottimismo è un percorso riabilitativo che non è stato lineare. Un “incidente di percorso”, un intoppo non specificato, ha infatti allungato i tempi previsti per il suo ritorno in campo, costringendo il club a rivedere la tabella di marcia.

Proprio per questo motivo, sia l’allenatore Antonio Conte che l’intero staff medico del Napoli hanno deciso di adottare la linea della massima cautela. Non si vogliono correre rischi inutili né forzare il rientro di un elemento così importante per gli equilibri della squadra. Un’eventuale ricaduta sarebbe un colpo durissimo per le ambizioni del club, ed è proprio questo lo scenario che si vuole scongiurare a ogni costo.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se il difensore riuscirà a smaltire completamente il problema fisico e a essere a disposizione per il big match contro i nerazzurri. La volontà del giocatore è chiara, ma la decisione finale spetterà allo staff medico, che darà il via libera solo quando avrà la certezza assoluta del suo pieno recupero. Per ora, il rientro di Rrahmani resta un’ipotesi, un obiettivo a cui lavorare giorno dopo giorno, senza fretta e con la priorità assoluta di preservare l’integrità del calciatore.