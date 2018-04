Napoli: Sarri e Giuntoli possono partire. Contatti con Benitez

Pronta una rivoluzione dirigenziale in casa Napoli. Sarri e Giuntoli potrebbero andare via. De Laurentiis pensa a Giampaolo o Benitez

Il Napoli ripensa a Rafa Benitez! Questa la clamorosa indiscrezione lanciata da Il Mattino. Aurelio De Laurentiis vuole trattenere Maurizio Sarri ma il tecnico deciderà il suo futuro solo al termine della stagione. Non è da escludere l’addio, anzi, al momento sembra essere l’ipotesi più probabile. Il tecnico toscano ha un’offerta importante del Chelsea, piace a Milan e Monaco e ha un contratto in scadenza nel 2020 con il club partenopeo. ADL è pronto a offrirgli un accordo da 3,5 milioni di euro a stagione ma ha già sondato diversi allenatori per non farsi trovare impreparato.

Marco Giampaolo della Sampdoria, che ha sostituito Sarri a Empoli, sembra essere in pole. Piacciono anche Simone Inzaghi, ora alla Lazio, ed Emery, vecchio pallino di De Laurentiis. Attenzione al ritorno di fiamma per Rafa Benitez: ADL avrebbe già telefonato all’allenatore spagnolo che non ha detto di no ma neanche di sì. Il tecnico è rimasto sorpreso dalla telefonata ma i problemi per cui era andato via (centro sportivo non all’altezza, strutture fatiscenti) esistono ancora. Anche il ds Giuntoli potrebbe andare via: contatti in corso con il Milan.